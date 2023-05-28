Сборной Канады вручили кубок чемпионов мира

На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

Канадцы в 28-й раз стали победителями мировых первенств. По окончании матча президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф вручил кубок чемпионов мира капитану сборной Канады Тайлеру Тоффоли, который разделил радость победы со своей командой.

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Напомним, в группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2).

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.