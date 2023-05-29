Светлов: разрыв между европейским и североамериканским хоккеем значительный

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал о победе сборной Канады на мировом первенстве — 2023 и о разрыве в уровне европейского и североамериканского хоккея.
«Для Канады это был классический турнир. Спокойно прошли групповой этап, потерпели там два поражения, где-то передохнули. Но в плей-офф включились по полной. Пожалуй, после доминирующей победы над хозяевами многое стало ясно.
Главный итог турнира? Немного огорчает, что разрыв между европейским хоккеем и североамериканским теперь значительный. Это бросается в глаза — уровень НХЛ становится всё выше. В результате команда Канады, собранная, в общем-то, из середнячков НХЛ, проходит чемпионат мира с большим запасом.
Ни одного матча в основное время не проиграли американцы, по игре они заслуживали большего, чем четвёртое место. Нам надо стремиться играть в хоккей НХЛ — быстро, агрессивно, в атаку. Для меня это главный итог турнира», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
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