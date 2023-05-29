«Очень кайфую, просто гений». Михаил Сергачёв — о творчестве Достоевского

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв признался, что только сейчас начал читать литературу школьной программы. Отдельно хоккеист высказался о творчестве Фёдора Достоевского.

«Активно начал читать года три назад, может, два. Прочитал «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Прочитал тоже остальных российских писателей – Пастернака читал, потом «Отцы и дети». Всю школьную программу, которую нормальные люди в школе читают, прочитал только сейчас.

Пока что из того, что я видел и читал, Достоевский – это просто гений. Он так идеально описывает эмоции, что ты переносишь их на себя и всё это проживаешь вместе с ним. Плюс мне нравится история, а там очень много истории – в те времена, как люди жили, поэтому я очень кайфую», — сказал Сергачёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Матч! Хоккей».