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Джонатан Маршессо повторил достижение Дениса Гурьянова и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ

Джонатан Маршессо повторил достижение Дениса Гурьянова и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

Канадский форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо отличился по ходу матча заброшенной шайбой, записав в свой актив девятый гол в текущем плей-офф НХЛ. На его счету также восемь результативных передач. Стоит отметить, что Маршессо забил свой пятый гол в потенциально решающем матче серии.

По количеству таких голов в одном плей-офф он вышел на второе место среди действующих игроков лиги, сравнявшись с россиянами Денисом Гурьяновым (2020) и Никитой Кучеровым (2015), а также ещё рядом игроков, забивших столько же шайб.

Лидером по данному показателю является Натан Маккиннон, забивший в прошлом сезоне шесть шайб в таких матчах.

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