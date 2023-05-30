Михаил Васильев прокомментировал слова Кирилла Петрова о «Торпедо»

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев высказался о словах Кирилла Петрова в адрес нижегородской команды.

«Обычно говорят, что игры плей-офф — это что-то специальное, но специальное в чём? Мы вместо хоккея начинаем играть в баскетбол или заниматься плаванием? Что меняется? В первую очередь менталитет игроков, который становится более ответственным. С другой стороны, первая проигранная встреча ни о чём не говорит, как и вторая — только о том, что мы должны что-то подкорректировать. И Игорь Николаевич так говорит, и это моё мнение тоже — мы не собираемся отходить от философии нашей игры, не собираемся выстраивать автобус или кардинально что-то менять.

Ну а Кирилл — хороший парень и игрок, молодец. Я его знаю и по молодёжной сборной, и по ЦСКА. Он опытный хоккеист, прошёл много игр плей-офф, у него есть своё мнение, его нельзя не уважать. Мы не собирались никому ничего доказывать и продолжали играть в нашу игру в любом матче. Это оценили наши поклонники, наши болельщики, которые теперь есть по всей России», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»: