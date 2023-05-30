Тренер Кузьменко в МХЛ рассказал о самых сильных сторонах игрока
Поделиться
Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев, тренировавший нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в МХЛ, назвал главные качества российского хоккеиста.
«Я развивал его лучшие качества. Это оппортунизм — когда у него шайба, он может из полумомента сделать голевую ситуацию. Его хорошее владение клюшкой, понимание игры, мысль — это всё было. Да, были какие-то недостатки в его движении, например, но надеюсь, что сейчас в НХЛ он всё понял — то же правильное питание, правильное отношение к телу, потому что тело — это его капитал. Думаю, в следующем году он будет ещё лучше», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 30 мая 2023
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:30
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:45
-
12:10
-
11:44
-
11:42
-
11:15
-
10:50
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39
Партнерский контент