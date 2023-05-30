Тренер Кузьменко в МХЛ рассказал о самых сильных сторонах игрока

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев, тренировавший нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в МХЛ, назвал главные качества российского хоккеиста.

«Я развивал его лучшие качества. Это оппортунизм — когда у него шайба, он может из полумомента сделать голевую ситуацию. Его хорошее владение клюшкой, понимание игры, мысль — это всё было. Да, были какие-то недостатки в его движении, например, но надеюсь, что сейчас в НХЛ он всё понял — то же правильное питание, правильное отношение к телу, потому что тело — это его капитал. Думаю, в следующем году он будет ещё лучше», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте на «Чемпионате»: