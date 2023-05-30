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Панарин, Кучеров, Василевский – в списке разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic

Североамериканский журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic представил команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли. В список вошли три российских игрока: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

В статье отмечается, что Капризов не просто попал в команду разочарований, он стал её капитаном.

Полностью команда выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»);

Защитники: Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Хампус Линдхольм («Бостон»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Райан Сутер («Даллас Старз»);

Нападающие: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Кирилл Капризов («Миннесота Уйалд»), Никита Кучеров («Тампа»), Марк Шайфли («Виннипег Джетс»), Эвандер Кейн («Эдмонтон»), Эрик Стаал («Флорида Пантерз»), Алекси Лафренье («Рейнджерс»), Майкл Бантинг («Торонто Мэйпл Лифс»), Ессе Пульюярви («Каролина Харрикейнз»), Фил Кессел («Вегас Голден Найтс»).