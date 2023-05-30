Коньков: Михайлис для «Металлурга» однозначно является игроком первых двух звеньев

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход Никиты Михайлиса из «Барыса» в «Металлург».
«Я думаю, что Михайлис однозначно является игроком первых двух звеньев для «Металлурга». Он зарекомендовал себя на протяжении многих лет и созрел, показывая не первый год солидную игру. Для него этот переход стал переходом на другой уровень. «Металлургу» в этом году предстоит выстраивать новый коллектив, который будет способен решать серьёзные задачи.
Полагаю, Никите по силам помочь команде пройти как можно дальше в плей-офф. Он голоден до серьёзных побед, для него это хороший вызов. Самое главное для него сейчас – пройти процесс адаптации в новой команде, пару месяцев он займёт. Думаю, что в этом плане у него всё будет хорошо», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».
В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3». Также нападающий был капитаном «Барыса».
- 30 мая 2023
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