Карбери: огромная честь и привилегия быть главным тренером «Вашингтона»

Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал своё назначение.
«Для меня огромная честь и привилегия быть главным тренером «Вашингтон Кэпиталз». Хотел бы поблагодарить организацию «Кэпиталз» за предоставленную мне возможность возглавить команду. С нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игрокоми и развить существующую культуру победы.
Я также хотел бы поблагодарить «Торонто Мэйпл Лифс» за всю их поддержку в течение последних двух лет и пожелать им всего наилучшего в будущем», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».
Напомним, контракт со Спенсером Карбери рассчитан на четыре года. Карбери перешёл на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.
- 30 мая 2023
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