Экс-игрок СКА: когда побеждаешь Беларусь, забрасывая много шайб, такие игры ничего не дают

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1971 года в составе СКА, судья Всесоюзной категории Константин Меньшиков рассказал об играх сборной «Россия 25».
«Идея Романа Ротенберга продлить сезон, организовав матчи с участием сборной России, — неплохая. Её надо развивать. Тем более что нас никуда не приглашают и через год вряд ли позовут на чемпионат мира.
В сложившихся условиях можно было бы провести турнир с участием первой сборной России, олимпийской, которая собирается на цикл, сборной ветеранов — тех, что ещё в строю, и молодёжной команды. Идея в том, что сильные должны играть с сильными, тогда идёт рост мастерства игроков.
Перед важными стартами молодёжная сборная СССР ездила в Горький, Воскресенск, Электросталь, играла там с мужиками из команд мастеров. Может, уступали в каких-то матчах, но это шло на пользу. Когда встречаешься с сильным соперником, сразу видны недостатки, понимаешь, что нужно исправить. А когда побеждаешь сборную Беларуси, забрасывая много шайб, ну такие игры ничего не дают. Хотя белорусы молодцы, сопротивлялись, даже выиграли у нас один раз. Матчи с участием разных сборных России привлекут больше внимания зрителей, в этом я уверен. А игроки приобретут полезный опыт», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».
- 30 мая 2023
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