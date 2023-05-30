Фёдоров: лично я просто потрясён игрой Рейдеборна. Думал, что он останется в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил игру бывшего голкипера армейцев Адама Рейдеборна.
«Как оценю уход Рейдеборна и кто может занять его роль в новом сезоне? Я всегда думаю так, что занимать чьё-то место не совсем правильно, и даже говорить об этом неправильно. У нас есть определённые мысли по вратарскому корпусу.
А Адам… Лично я просто потрясён его игрой. Если я правильно помню этот момент, то очень сложно входить в игру после первого периода. Тот матч мы в итоге проиграли, но он сделал уже тогда ключевые сейвы, которые помогли нам держаться в игре. Но и в течение всей дороги после этого решения от Адама мы чувствовали уверенность и мощь, и, как вы знаете, он всё время держал нас в игре даже тогда, когда у нас были неправильные матчи с точки зрения того, как мы играли.
Думал, что он останется в КХЛ, но он выбрал другое место работы. Рад за него, думаю, что это общее семейное решение. Конечно, он молодчик. В моём сердце он самый важный игрок второй части прошлого сезона», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 мая 2023
-
22:17
-
22:05
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:18
-
21:16
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:49
-
20:46
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
20:12
-
19:55
-
19:38
-
19:30
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:21
-
18:06
-
17:59
-
17:40
-
17:23
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:22
-
16:15
-
16:08