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Сергей Фёдоров рассказал о составе тренерского штаба ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Сергей Фёдоров рассказал о составе тренерского штаба ЦСКА в новом сезоне КХЛ
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о составе тренерского штаба армейцев в сезоне-2023/2024.

«Останутся ли Кравчук и Наумов в тренерском штабе ЦСКА? В тренерском штабе ЦСКА не будет изменений. Но мы пытаемся сейчас поговорить с Сашей Поповым о том, чтобы его роль не то чтобы повысилась, а приняла определённые формы общения. Но вы же знаете Сашу, он очень скромный человек, и, в общем-то, ему нужно время, чтобы переварить свою карьеру и дальше двигаться, и уже быть ответственным за какие-то моменты, и работать на результат. Я его прекрасно понимаю, но и ему говорю, и поделюсь с вами, что всегда его жду и в раздевалке, и в тренерской», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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