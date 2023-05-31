Тротц поблагодарил за работу бывшего главного тренера «Нэшвилла» Хайнса

Будущий генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц прокомментировал отставку Джона Хайнса с поста главного тренера «Предаторз». 48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф.

«Джон Хайнс — хороший человек и хорошо подготовленный, трудолюбивый тренер, который будет продолжать расти в НХЛ. После наших встреч в конце года и некоторых дополнительных оценок пришло время двигаться в другом направлении. От имени всей нашей организации мы хотели бы поблагодарить Джона за всю его работу здесь и пожелать ему и его семье всего наилучшего в будущем», — цитирует Тротца пресс-служба клуба.

Тротц сменит Дэвида Пойла на посту генерального менеджера «хищников» 1 июля. Новым главным тренером команды назначен Эндрю Брюнетт.