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«Авангард» подписал контракт с ассистентом главного тренера сборной Словакии Подконицки

«Авангард» подписал контракт с ассистентом главного тренера сборной Словакии Подконицки
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один год со словацким специалистом, бронзовым призёром ОИ-2022 Андреем Подконицки, сообщает пресс-служба омского клуба. В штабе «Авангарда» словак будет работать на позиции старшего тренера.

В сезоне-2022/2023 Подконицки работал тренером в братиславском «Словане» и ассистентом главного тренера сборной Словакии на чемпионате мира. На прошедшем ЧМ-2023 словацкая сборная заняла пятое место в группе B и не сумела пробиться в плей-офф.

Напомним, главным тренером «Авангарда» на следующий сезон КХЛ назначен Михаил Кравец. В прошедшем сезоне-2022/2023 омский клуб уступил в финале Восточной конференции «Ак Барсу» в пяти матчах.

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