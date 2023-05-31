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Скаут «Каролины»: отстранение сборных Беларуси и Казахстана от ЧМ лишь пошло на пользу

Скаут «Каролины»: отстранение сборных Беларуси и Казахстана от ЧМ лишь пошло на пользу
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Скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал, зачем приехал на турнир Кубок Будущего в Минск, и заявил, что отстранение сборных Казахстана и Беларуси от международных соревнований под эгидой ИИХФ пошло на пользу обеим странам.

«Кубок Будущего — это последняя возможность посмотреть на молодых белорусских и российских игроков в преддверии драфта НХЛ. Здесь были созданы все условия для ребят, чтобы они показали свою лучшую игру.

Могу сказать, что сборные Казахстана и Беларуси больше приобрели от отсутствия международных матчей, чем потеряли. Зато в этот период они чаще играют с сильной сборной России. Ну, не участвуют белорусы в чемпионате мира, ничего страшного — пройдёт время и будут участвовать. Главное, чтобы подготовились получше к возвращению», — заявил Смирнов в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

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