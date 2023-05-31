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Агент Жафярова: разговоров об уходе Дамира из СКА не было

Агент Жафярова: разговоров об уходе Дамира из СКА не было
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда СКА Дамира Жафярова, рассказал, что игрок не рассматривает предожения от других клубов.

«У Жафярова действующий контракт со СКА, разговоров про уход из клуба не было. От СКА не было никаких движений в эту сторону, и мы не ведём разговор с другими клубами по поводу перехода Дамира. Но если в СКА примут решение о том, что Жафярову нет места в составе, то тогда будет какое-то движение. Сейчас такого нет», — сказал Бабаев в интервью Sport24.

В прошлом сезоне 29-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиги 75 матчей и набрал 53 (17+36) результативных балла. СКА в финале Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина уступил ЦСКА со счётом 2-4.

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