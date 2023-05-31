Бобровский — второй в рейтинге претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN

Журналист ESPN Грег Вышински составил список топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в списке занимает второе место, уступая одноклубнику Мэттью Ткачуку.
Полностью топ-10 лучших претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN выглядит так:
1. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
2. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
3. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
4. Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»);
5. Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»);
6. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»);
7. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
8. Картер Вераге («Флорида Пантерз»);
9. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»);
10. Чандлер Стивенсон («Вегас Голден Найтс»).
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