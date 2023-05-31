Юрзинов — о тренерах в КХЛ: клубам имеет смысл взять пример со СКА или с «Ак Барса», ЦСКА

Трёхкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов-старший заявил, что хотел бы больше видеть российских тренеров в КХЛ.
«Считаю, каждому нашему клубу имеет смысл взять пример со СКА, где востребован опыт отечественной школы и идёт наработка новых тренерских идей. Или с «Ак Барса», где один из лучших её представителей Зинэтула Билялетдинов за считаные недели перезапустил команду. Или с ЦСКА, где Сергей Фёдоров взял всё лучшее от Виктора Тихонова и от НХЛ.
Для меня это очень болезненная тема. Полвека работаю со сборной страны или рядом с ней. Каждый год в московском «Динамо» у меня было пять-шесть стажёров, из России и из НХЛ, многие выросли в больших тренеров. Сейчас имею возможность и счастье работать в Санкт-Петербурге, мой опыт востребован. К сожалению, не все мои коллеги — в таком достойном положении», — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Юрзинов-старший отметил, что большинство европейских тренеров, возглавлявших сборные на прошедшем чемпионате мира, прошли советскую школу хоккея.
- 31 мая 2023
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