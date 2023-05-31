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Ротенберг сообщил об уходе нападающего Дамира Жафярова из СКА

Ротенберг сообщил об уходе нападающего Дамира Жафярова из СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что нападающий армейского клуба Дамир Жафяров покидает команду.

«Спасибо Дамиру Жафярову! Хочу поблагодарить его за классный сезон в Петербурге и СКА. Дамир помог нам выиграть Кубок Континента и медали, честно отработал с командой сложнейший сезон.

В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде. Дамир, спасибо за игру и удачи!» — написал Ротенберг.

Напомним, ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Жафярова, заявлял, что игрок не рассматривает предложения от других клубов.

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