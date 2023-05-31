Жена Яшкина: жаль, что мы не остаёмся в СКА, там классный, харизматичный тренер

Супруга чешского форварда Дмитрия Яшкина Надия в своём телеграм-канале рассказала, что хоккеист ещё не подписал новый контракт с другим клубом, а также выразила сожаление об уходе мужа из СКА.

«Ребят, Дима ничего пока не выбрал и не подписал, как я и говорила. Я так же, как и вы, не знаю, где мы будем, пока ещё. Он находится в стадии, когда агент ведёт переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме.

Мне очень жаль, что мы не остаёмся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей. Так же было жаль уходить из «Динамо», там тоже болельщики просто любовь. Но хоккей такая штука», — написала Надия.

Напомним, о том, что Яшкин покидает СКА, сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.