Жена Яшкина: жаль, что мы не остаёмся в СКА, там классный, харизматичный тренер
Поделиться
Супруга чешского форварда Дмитрия Яшкина Надия в своём телеграм-канале рассказала, что хоккеист ещё не подписал новый контракт с другим клубом, а также выразила сожаление об уходе мужа из СКА.
«Ребят, Дима ничего пока не выбрал и не подписал, как я и говорила. Я так же, как и вы, не знаю, где мы будем, пока ещё. Он находится в стадии, когда агент ведёт переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме.
Мне очень жаль, что мы не остаёмся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей. Так же было жаль уходить из «Динамо», там тоже болельщики просто любовь. Но хоккей такая штука», — написала Надия.
Напомним, о том, что Яшкин покидает СКА, сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2023
-
22:44
-
22:29
-
22:04
-
21:30
-
21:22
-
20:53
-
20:39
-
20:35
-
20:27
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:09
-
18:55
-
18:22
-
18:00
-
17:35
-
17:18
-
17:05
-
16:42
-
16:19
-
16:10
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
Партнерский контент