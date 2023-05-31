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Нападающий Дмитрий Яшкин покинул СКА

Нападающий Дмитрий Яшкин покинул СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил о том, что форвард Дмитрий Яшкин покидает клуб из Санкт-Петербурга.

«Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал своё имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся.

Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение — уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой. Дима, спасибо за классный год и удачи. Увидимся!», — написал Ротенберг.

Напомним, Яшкин был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата прошедшего сезона КХЛ.

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