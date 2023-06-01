Генеральный менеджер «Каролины» рассказал о вариантах усиления состава команды

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл сообщил, что клуб планирует активно использовать обмены для усиления команды. «Харрикейз» уступили в финале Восточной конференции «Флориде» со счётом 0-4.

«Я всё ещё думаю, что варианты обмена — это то, что мы собираемся очень тщательно изучить до того, как откроется рынок свободных агентов. Первый день рынка свободных агентов — самый опасный в хоккее, не считая крайнего срока обменов.

Мы хотели бы стать немного тяжелее, приобрести мощных, силовых ребят, если это возможно. Нам также нужно, чтобы такие парни, как Терявяйнен, вернулись к своей лучшей форме. У него был тяжёлый год. А такие парни, как Джарвис, будут только прогрессировать. У нас есть много парней, способных забивать голы, и нам нужно улучшить другие аспекты команды», — цитирует Уодделла пресс-служба клуба.

В это межсезонье у «Харрикейнз» есть примерно $ 24,1 млн под потолком зарплат. Однако на рынок свободных агентов выходят несколько ключевых хоккеистов команды, например, Джордан Стаал и вратари Фредерик Андерсен и Антти Раанта.