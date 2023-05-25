Бриндамор: все скажут, что «Флорида» вынесла нас в одну калитку, но это не так

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвёл итоги серии с «Флоридой» (0-4) и отметил, что любая из четырёх игр могла закончиться в пользу «Харрикейнз».
«Я думаю, что мы заслуживали большего. Ребята получали травмы, мы теряли наших лучших игроков, и мы просто продолжали играть. Мы показали довольно хорошую игру и усердно боролись. Так было у нас весь год. Конечно, тяжело заканчивать серию вот так, в четырёх матчах. Я горжусь тем, какую команду мы создали, и ребятами, которые у нас есть.
Самое печальное, что многие, увидев счёт в серии, скажут, что нас просто вынесли в одну калитку. Но я считаю, что мы не были худшей командой во всех четырёх матчах. Нас обыграли, но в каждом матче мы боролись. Любая из этих четырёх игр могла закончиться по-другому. В этом году мы предприняли огромные шаги. Зайти так далеко в плей-офф с теми потерями, что у нас были, — это впечатляет», — цитирует Бриндамора Sportsnet.
«Каролина» третий раз подряд проиграла финал Восточной конференции со счётом 0-4. Ранее это случилось в 2019 году (в серии с «Бостон Брюинз») и 2009-м (в серии с «Питтсбург Пингвинз»).
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