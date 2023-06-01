Форвард «Флориды»: Бобровский всегда просит сделать несколько бросков перед тренировкой

Нападающий «Флориды» Патрик Хёрнквист рассказал, что вратарь Сергей Бобровский просит его наносить броски перед каждой тренировкой, чтобы лучше размять его. Форвард не принимает участия в матчах с 3 декабря из-за многочисленных сотрясений мозга.
«Это весело. По воротам Бобровского всегда нужно сделать несколько бросков перед тренировкой, и это стало нашей рутиной. Я должен делать это каждый игровой день и бросать в него шайбы. Он говорит мне, куда бросать. Я хорошо бросаю (смеётся).
Для меня тоже здорово быть с ребятами в раздевалке, так что я не скучаю по играм сильно и чувствую себя более вовлечённым», — цитирует Хёрнквиста пресс-служба клуба.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегаса» в ночь на 4 июня (3:00 мск). За «пантер» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашёв.
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