Бобровский — самый противоречивый вратарь эпохи. Он вышел в финал тогда, когда его списали

При разговоре о «пути игрока к Кубку» обычно представляется нечто линейное. Овечкин, например, с «Вашингтоном» прошёл через перестройку, короткий спад, изменения стратегии самого «Вашингтона» и новую игровую роль. Маккиннон сменил позицию (начинал в НХЛ он на фланге), окончательно стал суперзвездой, его «Колорадо» какое-то время был командой одного звена, а потом усилился и выиграл Кубок. Несмотря на спады, линия развития их карьеры была чёткой.

Карьера Сергея Бобровского вообще не поддаётся какому-то линейному описанию: это фантастическая комбинация взлётов и падений, которые порой чередовались вообще без видимой логики. Он выиграл две «Везины», попав тем самым в крайне узкий круг вратарей — и при этом далеко не все американские болельщики считали, что он попадёт в Зал славы. По крайней мере, они считали так до этого плей-офф.

В 2010-м за полгода 21-летний Сергей проделал умопомрачительный карьерный взлёт: Бобровский перешёл из «Кузни», худшей команды КХЛ, в «Филадельфию», финалиста НХЛ. Незадрафтованный голкипер не провёл ни одного матча в АХЛ, но с ходу побил рекорд клуба по самой молодой вратарской победе. «Это лучший молодой игрок, который был у меня за всю карьеру. А я работаю тренером вратарей уже 13 лет», — с восторгом рассказывал тренер вратарей «Филадельфии».

Плёнка слегка проматывается — и вот уже Бобровский едет в «Коламбус». Тогда «мундиры» были худшим клубом НХЛ, который за дюжину сезонов лишь раз вышел в плей-офф и готовился к обмену своей главной и единственной звезды Рика Нэша. Буквально за год Боб потерял доверие в «Филадельфии», менеджмент которой решил вложить тонну денег в Илью Брызгалова, и Сергей якобы сам просил менеджмент обменять его. «Блю Джекетс» отдали сразу три драфт-пика – два в четвертом раунде и один из второго – за вратаря, который ещё не доказал, что может быть первым номером в НХЛ», — после обмена писал обозреватель ESPN Скотт Бёрнсайд.

Сергей Бобровский Фото: Zuma/TASS

Снова перемотка плёнки — и ровно между двумя «Везинами» в «Коламбусе» (2013 и 2017 годов) был страшный провал осенью 2015-го, когда Боб за первые шесть матчей пропустил 26 шайб, а главного тренера Тодда Ричардса уволили. «Безусловно, я чувствую свою ответственность за его увольнение», — говорил вратарь, о котором уже начинали писать, что сезон-2013 был укороченным и вообще это был лишь всплеск. Конечно, через два сезона Сергей снова всем всё доказал, но далеко не все верили в это тогда.

Проходит ещё какое-то время — и Бобровский рисуется якорем, который тянет «Флориду» на дно. Контракт на $ 10 млн был одним из самых больших для голкипера в НХЛ, и, если не считать коротких проблесков, вратарь его не оправдывал. Постоянно возникали «честолюбивые дублёры», которые на коротких отрезках обходили Сергея и поднимали тему «вот сейчас контракт выкупят или обменяют!». «Контракт Бобровского – это неразрешимая проблема, нависшая над многообещающим проектом, который строят в «Пантерз». Она требует кардинального решения — хоть сейчас, хоть в ближайшие годы», — писал прошлым летом The Athletic, включивший вратаря в десятку претендентов на выкуп контракта.

Голкиперам, которые во «Флориде» выдавали классные отрезки в 15-20 матчей, выдавали огромные авансы. Однако Крис Дриджер, которого проецировали даже в основную сборную Канады, ничем не запомнился в «Сиэтле» и пропустил весь сезон из-за травмы, юный Спенсер Найт проходит программу помощи игрокам НХЛ, а вспыхнувший в конце сезона Алекс Лайон моментально стух в плей-офф. Ну а Бобровский на месте — и он тащит команду к её главному успеху за 27 лет.

Даже ранние успехи Бобровского не всегда были безоговорочным. После гениального сезона-2013 штаб сборной не вызвал его на предолимпиский чемпионат мира хотя бы дублёром, положившись на провалившего чемпионат Илью Брызгалова. Этот же штаб через год не захотел полноценно довериться Бобровскому в Сочи. Несмотря на «Везину», «Коламбус» не вышел в плей-офф, и само награждение этим трофеем вратаря, который не играл за команду топ-16, было событием историческим.

Уже забыто на фоне неубедительных регулярных сезонов во «Флориде», но ведь в звёздные годы Бобровского критиковали за плохую игру в плей-офф. За три первых сезона в «Коламбусе» Сергей суммарно отразил менее 90% бросков. Клуб негодовал по этому поводу – руководство даже предложило нанять спортивного психолога, чтобы помочь вратарю разобраться в себе, но Боб со злостью отверг это предложение. Легендарное укрощение «Тампы» произошло уже тогда, когда вратарь, судя по всему, принял принципиальное решение об уходе из «мундиров». Сейчас Бобровский сам разрушает свой имидж «некубкового» вратаря.

Сергей Бобровский Фото: AP/TASS

Всю карьеру Бобровскому как будто что-то мешало, это выглядело вечно недописанной картиной или гениальным романом, который был заброшен на полпути. Сейчас всё сошлось в тот момент, когда вроде бы сойтись не должно было: команда, которая попала в плей-офф в последний момент благодаря удивительному провалу «Питтсбурга» в игре с аутсайдером, команда, которая перед сезоном сильно потеряла в глубине защиты, наконец, самого Бобровского уже успели списать.

Никакой логики в этом нет. Но ещё раз пробегитесь по карьерному пути Сергея в НХЛ — много ли есть в нём логики? Кажется, именно эта удивительная противоречивость успехов делает вратаря по-настоящему великим.