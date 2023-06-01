«Сочи» утвердил тренерский штаб команды на сезон-2023/2024 КХЛ
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Руководство хоккейного клуба «Сочи» утвердило тренерский штаб команды на сезон-2023/2024 КХЛ.
Ассистентами Дмитрия Кокорева станут Александр Гольц, Сергей Воронов, Алексей Крюков, Олег Ромашко (тренер вратарей) и Николай Пронин (тренер по физподготовке). На посту видеотренера в штабе продолжит работу Павел Смирнов.
Сегодня «Сочи» утвердил главным тренером Дмитрия Кокорева, подписав со специалистом новый контракт.
В прошедшем сезоне КХЛ «Сочи» занял последнее место в лиге, набрав 32 очка за 68 матчей. Андрей Назаров начинал сезон главным тренером сочинского клуба, затем, в середине сезона, его сменил Сергей Светлов. Заканчивал сезон в качестве исполняющего обязанности главного тренера Дмитрий Кокорев.
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