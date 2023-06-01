Коваленко: в НХЛ с легионера спросят по полной программе, в КХЛ другие традиции

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал включение в сборную разочарований плей-офф Кубка Стэнли четырёх российских игроков — Артемия Панарина, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Кирилла Капризова.
«На мой взгляд, это не столько политика, сколько стандарты НХЛ. За океаном всегда было очень жёсткое отношение к звёздным легионерам — и 20 лет назад, и сегодня. Если в НХЛ ты получаешь большие деньги и являешься легионером, то будь уверен в том, что за результат с тебя спросят в первую очередь и по полной программе.
В этом сезоне «Тампа», «Рейнджерс» и «Миннесота» в плей-офф далеко не прошли. Отсюда и критика, во многом спорная. Всё это наше поколение легионеров проходило в НХЛ 20-30 лет назад, ничего нового.
У нас в КХЛ традиции другие. Смотрите, в плей-офф, например, «Авангард» или «Металлург» не добились результата, но по максимуму там спросили с российских тренеров и хоккеистов, а не с легионеров. Таковы особенности нашего менталитета. Наверное, где-то его нужно менять», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, Кирилл Капризов не просто попал в команду разочарований, он стал её капитаном.
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