ИИХФ впервые определила игрока года в женском хоккее

Нападающая сборной США Хилари Найт стала первой обладательницей награды лучшей хоккеистке года по версии Международной федерации хоккея, сообщает официальный сайт организации. Она выиграла приз по итогам голосования представителей СМИ 16 стран, а также членов семьи ИИХФ. 33-летняя Найт получила 40,9% от общего числа голосов.

Американка в этом году стала лучшим снайпером чемпионата мира, забив восемь голов. Три из них Найт записала на свой счёт в финале, в котором США победили Канаду 6:3. Помимо сборной она играет за команду «Сонет» в лиге PWHPA.

Второе место в голосовании заняла другая американка 20-летняя Кэролин Харви (18,2%), а третье 15-летняя словачка Нела Лопушанова (13,6%). Лучший хоккеист года среди мужчин по версии ИИХФ будет назван позднее в этом месяце.