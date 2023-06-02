Агент Петтерссона: летом будем обсуждать с «Ванкувером» долгосрочный контракт

Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона, рассказал, как идут переговоры по новому контракту с «Кэнакс». Действующее соглашение 25-летнего шведского нападающего с зарплатой $ 7,35 млн в год рассчитано до конца следующего сезона.
«Думаю, что этим летом мы посмотрим на рынок игроков, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Из тех разговоров, которые у нас были с «Ванкувером», можно сделать вывод, что летом или в начале осени руководство клуба планирует начать переговоры с нами о новом контракте.
Элиас пока что в раздумьях, мы находимся на связи с клубом. Думаю, что мы встретимся этим летом и будем разговаривать о том, чтобы остаться в «Ванкувере» на длительный срок. Такой план на данный момент», – цитирует агента The Athletic.
В прошедшем сезоне Петтерссон провёл 80 матчей и набрал 102 (39+63) очка. За пять лет в составе «Ванкувера» шведский форвард набрал 323 (136+187) очка в 325 матчах.
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