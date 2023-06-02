Хоккейный клуб «Амур» заключил контракт с защитником Иваном Мищенко, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год и носит односторонний характер. Вчера, 1 июня, «Барыс» объявил о расторжении контракта с Мищенко.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и записал в свой актив девять очков за результативность — забросил одну шайбу и отдал восемь передач. Показатель полезности защитника составил «+3».

Всего в КХЛ на счету 27-летнего игрока обороны 301 матч, в котором Мищенко набрал 63 (18+45) очка. Показатель полезности защитника в карьере КХЛ составил «-51».