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ЦСКА заключил новый контракт с лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне Окуловым

ЦСКА заключил новый контракт с лучшим бомбардиром клуба в минувшем сезоне Окуловым
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ЦСКА заключил новое соглашение с 28-летним форвардом Константином Окуловым, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Контракт с нападающим заключён на два года.

Напомним, Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018, где провёл 394 матча и набрал 296 (113+183) очков. Нападающий в составе армейского клуба стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне Окулов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 54 (18+36) очка, став лучшим бомбардиром и ассистентом армейцев. В плей-офф на счету 28-летнего нападающего 20 (6+14) результативных баллов в 27 встречах. Окулов стал вторым бомбардиром ЦСКА и всего розыгрыша Кубка Гагарина — 2023, а также вторым ассистентом москвичей.

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