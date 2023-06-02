Женщина, найденная в номере Ничушкина, родилась на Украине, но приехала в США из России

Появились подробности нахождения пьяной женщины в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина после публикации кадров с нательной камеры офицеров из Сиэтла Джошуа Найта и Райана Бикрофта.

По словам врача «лавин» Брэдли Чангстрёма, 28-летнюю женщину отвезли на каталке из вестибюля отеля до машины скорой помощи, она пыталась спрыгнуть с неё. Уже в машине офицер Бикрофт начал её расспрашивать. По словам женщины, она родилась на Украине, но приехала в Соединённые Штаты Америки из России в качестве студентки колледжа. На вопрос о месте учёбы женщина несколько раз ответила: «Университет Аризоны». Бикрофт, однако, вероятно, не понял её, поскольку после этого сказал своему коллеге, что она не может назвать своё учебное заведение.

Женщина также настаивала на том, что мужчина, находившийся с ней в отеле, забрал её паспорт. Она, находясь уже в машине скорой помощи, указывала на отель и просила посмотреть камеры наблюдения, которые могли бы доказать, что она не врёт. Она также неоднократно спрашивала сотрудников полиции и персонал скорой помощи, «сколько денег» им дали, чтобы увезти её из отеля.

Работник службы безопасности Тодд Фуллер, также являющийся лейтенантом полицейского управления Денвера, на видео сказал, что инцидент в отеле был «скорее вопросом детоксикации», чем преступления, и что женщина «колебалась между сотрудничеством и воинственностью».

Как сообщает The Seattle Times, ни в одном из протоколов полиции, пожарной службы или 911 не указано, что впоследствии произошло с женщиной после того, как её доставили в больницу. Попытки найти её для интервью также не увенчались успехом.