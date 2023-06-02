The Athletic: Кузьменко разбил даже самые оптимистичные ожидания о том, на что способен

Портал The Athletic опубликовал рейтинг лучших контрактов по соотношению цена – качество среди всех команд Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне. Соглашение российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко было признано лучшим в его клубе.
«Кэпхит: $ 0,95 млн. Оставшийся срок: 0 (договорились о новом двухлетнем контракте с кэпхитом $ 5,5 млн). Средняя полезность GSVA: 3,1.
Кузьменко разбил даже самые оптимистичные ожидания относительно того, на что он способен, перейдя из КХЛ, забив 39 голов за год контракта новичка. Его прибавочная стоимость подскочила примерно на $ 8 млн, что сделало его контракт одним из лучших в лиге в этом сезоне. 27,3% бросков Кузьменко привели к голам, так что в следующем году он, вероятно, не будет столь же продуктивным, но кэпхит в $ 5,5 млн, которые он будет получать по новому контракту, очень разумен, даже если он будет регрессировать», — говорится в сообщении.
- 2 июня 2023
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