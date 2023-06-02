Н. Михайлис подтвердил, что сборная Казахстана звонила Роману Ротенбергу с благодарностью

Нападающий «Металлурга» и сборной Казахстана Никита Михайлис рассказал о звонке из национальной команды главному тренеру СКА и сборной России 25 Роману Ротенбергу. Ранее российский наставник сообщил, что ему звонили из сборной Казахстана после победы в стартовом матче чемпионата мира — 2023 с Норвегией и поблагодарили за матч в Астане.

«Да, это правда. В начале мая мы сыграли два товарищеских матча с Россией и Беларусью, что помогло нам почувствовать уровень чемпионата мира. Эти матчи пошли нам только в плюс. Чем больше встреч, тем сплочённее команда. С каждым матчем чувствуешь больше уверенности. Мы закончили сезон за два с половиной месяца до чемпионата мира. Было тяжело входить в ритм через тренировки, для этого обязательно были нужны матчи», — приводит слова Михайлиса AllHockey.Ru.

Напомним, Казахстан финишировал на шестой позиции в группе B на ЧМ-2023, набрав семь очков в семи встречах.