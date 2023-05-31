Толчинский — в СКА, Михайлис — в «Металлурге». Все сделки и трансферы КХЛ в одной таблице

Месяц назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов.

За две недели, прошедшие с публикации предыдущей таблицы, наиболее радикальные изменения произошли в хоккейном клубе СКА. Питерские армейцы официально объявили о заключении долгосрочных контрактов с нападающим Сергеем Толчинским и защитником Артёмом Сергеевым, провели большой обмен с минским «Динамо», в результате которого в Санкт-Петербург перебрались защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров, а также заполучили в свои ряды ограниченно свободного агента Арсения Грицюка. В «Авангарде» не стали повторять контрактное предложение армейцев и отпустили игрока в Питер.

Обладатель двух последних Кубков Гагарина ЦСКА продолжает вести селекционную деятельность в рабочем режиме. Одной из главных задач московских армейцев на межсезонье было удержание в команде Константина Окулова, в услугах которого очень сильно был заинтересован «Локомотив». И накануне президент ЦСКА Игорь Есмантович объявил о достижении соглашения с Окуловым о продлении контракта.

Московское «Динамо» за последние две недели знаковыми трансферами не отметилось, если не считать переезд в российскую столицу лучшего защитника чемпионата Беларуси Артёма Волченкова. При этом в столичном клубе продолжают активные переговоры с Никитой Гусевым, а также ведут работу над обменом из СКА защитника Игоря Ожиганова. Обе сделки должны значительно усилить команду Алексея Кудашова в случах их успешного завершения.

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным и обменял в «Амур» форварда Егора Коршкова. Также ярославцы делали контрактное предложение находившемуся в статусе ОСА Матвею Гуськову из ЦСКА, но московские армейцы его повторили, после чего обменяли игрока в «Салават Юлаев», чтобы игрок выступал в Восточной конференции.

Минское «Динамо», отдав Сапего и Алистрова в СКА, в свою очередь, получило от армейцев очень значительную денежную компенсацию. Помимо этого. свою карьеру в столице Беларуси теперь продолжит российский нападающий Александр Волков, от услуг которого отказался Роман Ротенберг.

«Торпедо» продлило контракты с защитником Антоном Сизовым и форвардами Кириллом Ураковым и Даниилом Веряевым. Нападающий Денис Венгрыжановский принял контрактное предложение «Авангарда», и теперь у нижегородцев есть неделя на обдумывание дальнейших шагов относительного форварда.

«Северсталь» уже не стала повторять подобное предложение от «Магнитки» в отношении защитника Макара Хабарова и отпустила игрока на Урал. А вот нападающий Александр Петунин свои отношения с череповецким клубом продлил. Пополнил состав команды бывший защитник минского «Динамо» Марк Барберио, а голкипер Александр Самонов был обменян в «Салават Юлаев» на форварда Данила Аймурзина.

ХК «Сочи» несколько часов назад полностью сформировал легионерскую бригаду, добавив к уже подписанным в начале мая защитнику Джесси Грэму и форварду Михалу Криштофу ещё и нападающего Борну Рендулича, который в минувшем сезоне играл в Германии, а ранее выступал в КХЛ за «Витязь».

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Максимов («Барыс», возврат из аренды), в. Федотов в. Рейдеборн («Берн», Швейцария), з. Сергеев (СКА), н. Гуськов («Салават Юлаев») н. Карнаухов, н. Васин, н. Дронык, н. Окулов СКА т. Ключников («Адмирал»), з. Земчёнок, н. Лайпсик (оба — «Металлург Мг»), з. Зоркин («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Дедунов («Авангард»), н. Зинченко, н. Старков (оба — «Витязь»), н. Кадейкин («Салават Юлаев»), н. Мичков (ХК «Сочи», возврат из аренды), з. Сергеев (ЦСКА), н. Толчинский, н. Грицюк (оба — «Авангард»), в. Маттссон («Автомобилист»), з. Сапего, н. Алистров (оба — «Динамо» Мн) з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — «Витязь»), н. Гусев («Динамо» М/«Спартак»), н. Кетов (завершил карьеру), н. Яшкин («Ак Барс»), в. Подъяпольский («Лада»), н. Волков («Динамо» Мн), з. Рукавишников, з. Ожиганов («Динамо» М) з. Фальковский, н. Комаров «Динамо» М з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Северсталь»), н. Пакетт («Динамо» Мн), н. Петухов («Барыс»), н. Ильенко («Локомотив»), н. Лапин («Дизель», ВХЛ), в. Моторыгин («Тамбов», ВХЛ), з. Ожиганов, н. Гусев (оба — СКА), з. Волченков («Металлург» Жл, Беларусь) н. Скоренов («Северсталь»), н. Ефремов («Салават Юлаев»), н. Якимов, н. Потапов, н. О'Делл, н. Лилья (Швейцария), з. Новиков («Баффало», НХЛ), н. О. Зайцев, з. Бойков (Канада), з. Е. Зайцев, з. А. Волков, н. Игумнов, н. Кодола з. Прибыльский, з. Менелл, з. Готовец, н. Каблуков, н. Яковлев, н. Буруянов, н. Муранов «Спартак» гт. Жамнов, н. Бурмистров («Металлург Мг), в. Сковронский («Авангард», возврат из аренды), в. Кареев («Салават Юлаев»), з. Чайковски («Сибирь»), н. Порядин, н. А. Галимов (оба — «Нефтехимик»), з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Куньлунь Ред Стар», возврат из аренды), н. Гусев (СКА), н. Филин («Металлург» Нк, ВХЛ) гт. Заварухин, з. Чудинов («Адмирал»), з. Сериков, н. Злодеев (оба — «Нефтехимик»), з. Емелин, н. Любимов, н. Старченко («Барыс»), н. Чибриков («Виннипег», НХЛ), н. Свечков («Баффало», НХЛ) в. Рыбар, н. Принс, н. Кожевников, н. Баранов, н. Рубцов, н. В. Джиошвили «Локомотив» з. Береглазов («Авангард»), н. Лихачёв («Амур», возврат из аренды), з. Гернат («Лозанна», Швейцария) н. Коршков («Амур»), н. Ильенко («Динамо М»), з. Мисюль («Нью-Джерси», НХЛ), з. Лукичёв («Адмирал») з. Черепанов, н. Алексеев, н. Волков, н. Каюмов, н. Аверин «Витязь» гт. Завьялов, з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — СКА), з. Р. Педан («Амур»), з. Тимашов («Северсталь») гт. Буцаев, н. Буцаев («Адмирал»), н. Зинченко, н. Старков (оба — СКА), з. Абросимов («Авангард»), з. Волгин («Амур»), н. Рассказов (ХК «Сочи»), н. Граовац в. Клоберданец, в. Шикин, з. Валенцов, з. Бусыгин, з. Рой, з. Рыдченко, з. Сараев, н. Аркалов, н. Галузин, н. Гончаров, н. Ежов, н. Кара, н. Попов, н. Уилсон, н. Яремчук, н. Яровой «Торпедо» т. Занковец, з. Варлаков (оба — «Югра», ВХЛ), н. Федотов («Нефтехимик», возврат из аренды), н. Воробьёв («Зауралье», ВХЛ) т. Козырев, з. Буренов (оба — «Северсталь»), н. Михеев («Сибирь»), н. Агостино, н. Венгрыжановский («Авангард») з. Бокун, з. Стеклов, н. Кручинин, н. Летунов, н. Сато, з. Сизов, н. Веряев, н. Ураков ХК «Сочи» з. Аляев, з. Корягин (оба — «Амур»), з. Грэм, н. Сагадеев (оба — «Барыс»), н. Рассказов («Витязь»), н. Криштоф («Адмирал»), н. Шиксатдаров («Югра», ВХЛ), н. Рендулич («Адлер», Германия) з. Александров, з. Гормли, н. Точицкий, н. Мичков (СКА, возврат из аренды), н. Бабенко («Лада») в. Плешков, в. Третьяк, з. Ващенко, з. Косовец, з. Кудако, з. Новиков, з. Юзбашян, н. Николаев, н. Стальнов, н. Тянулин, н. Уткин, н. Ярулин «Северсталь» гт. Козырев («Торпедо»), в. Шостак («Динамо» Мн, возврат из аренды), з. Барберио («Динамо» Мн), н. Буренов («Торпедо»), з. Давыдов, н. Муханов (оба — «Авангард»), н. Агапов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Скоренов («Динамо М»), н. Степанов («Югра», ВХЛ), в. Самойлов («Металлург» Жл, Беларусь), н. Аймурзин («Салават Юлаев») гт. Разин, з. Пресс, з. Хабаров (все — «Металлург» Мг), в. Самонов («Салават Юлаев»), з. Тимашов («Витязь»), з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Динамо» М), н. Гераськин («Северсталь»), н. Соловьёв («Авангард»), н. Суворов («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Колмыков («Адмирал») в. Королёв, з. Денисов, н. Абросимов, н. Казаков, н. Моисеев, н. Пилипенко, н. Рожков, н. Петунин «Динамо» Мн гт. Квартальнов, н. Суворов («Северсталь», возврат из аренды), н. Волков (СКА) гт. Вудкрофт, в. Шостак («Северсталь», возврат из аренды), з. Барберио («Северсталь»), з. Зоркин (СКА, возврат из аренды), з. Гилмор («Адлер», Германия), н. Мартынов («Авангард»), н. Варфоломеев («Адмирал»), н. Пакетт («Динамо» М), н. Соколов («Авангард», возврат из аренды), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Шумаков («Сибирь»), з. Сапего, н. Алистров (оба — СКА) в. Колосов, н. Шалагин, н. Сотишвили, з. Сапего (повторение предложения от «Авангарда»), н. Алистров (повторение предложения от «Металлург» Мг), н. Игнатенко, н. Михалёв, н. Горбунов, н. Клавдиев «Куньлунь Ред Стар» в. Мурыгин, з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Спартак», возврат из аренды), н. Юрчо, н. Лисин

На Востоке стоит отметить хоть какие-то движения в «Ак Барсе»: Яшкин уже одной ногой в Казани, с Петровым продлили контракт, а Панюкова обменяли в «Авангард». Посмотрим, кстати, повторят ли квалификацию со стороны «ястребов» нападающему Венгрыжановскому в Нижнем Новгороде. Про потерю омичами Толчинского и Грицюка уже многое сказано.

«Салават Юлаев» заполучил в свои ряды вратаря Самонова и права на нападающего Гуськова, но уфимцам нужно как можно скорее закрыть трёхмесячные долги по зарплатам, иначе новые трансферы они так и не зарегистрируют. Громкую сделку совершили в «Металлурге», забрав с рынка неограниченно свободных агентов казахстанского форварда Михайлиса. Кроме того, ещё на год в Магнитогорске останется защитник Дронов, а вот нападающий Голдобин квалификацию по-прежнему не принимает.

В «Трактор» вернулся Виталий Кравцов, уставший от странствий по Северной Америке. В «Амуре» продлили контракты с Бочаровым, Барулиным и Балдаевым, подписали защитника Брынцева и экс-форварда «Металлурга» Никонцева. В Хабаровске по-прежнему планируют серьёзно пошуметь в следующем сезоне.

У «Адмирала» отметим обмен защитниками: Паливко отправился в Магнитогорск, а Николаев переехал во Владивосток. К тому же «моряками» продлены контракты с целым рядом рабочих игроков. Начинают шевелиться в Тольятти: помимо продления контрактов с прежними хоккеистами, там пошли трансферы. Наиболее яркие — возвращение в «Ладу» Егора Бабенко и подписание опытного защитника Максима Березина, ранее выступавшего за «Нефтехимик».