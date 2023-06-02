Тренер «Питтсбурга» высказал мнение о стареющем костяке клуба — Кросби, Малкине и Летанге

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о костяке команды — Сидни Кросби, Евгении Малкине и Крисе Летанге, а также о будущем «пингвинов».
«Как вы знаете, я твёрдо верю в наших основных игроков. Для меня это группа, которая всё ещё может играть на элитном уровне. Можно найти много доказательств этого, если посмотреть на их выступления в последние пару сезонов. На мой взгляд, это лучшая основа, с которой я когда-либо работал.
Они по-прежнему демонстрируют способность конкурировать на высоком уровне. Думаю, в краткосрочной перспективе наша задача состоит в том, чтобы окружить их теми игроками, которыми мы можем, чтобы создать наиболее конкурентоспособную команду, дать ей возможность бороться за Кубок Стэнли.
Но я понимаю, что приближается жизнь без этих троих. Думаю, в этом и заключается проблема, если смотреть на позицию, в которой находится организация, и на костяк команды. Конечно, долгосрочная цель состоит в том, чтобы попытаться сохранить конкурентоспособность и быть успешными длительное время. Это будет одной из задач в будущем. Разумеется, мы хорошо понимаем это. Я уверен, что у нас будет много дискуссий о том, как может выглядеть эта стратегия», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
- 2 июня 2023
-
23:57
-
23:39
-
23:18
-
22:58
-
22:37
-
22:20
-
21:59
-
21:40
-
21:18
-
20:58
-
20:43
-
20:26
-
19:55
-
19:35
-
19:15
-
18:54
-
18:30
-
18:28
-
17:56
-
17:39
-
17:13
-
16:58
-
16:41
-
16:23
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:20