Тренер «Питтсбурга» высказал мнение о стареющем костяке клуба — Кросби, Малкине и Летанге

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о костяке команды — Сидни Кросби, Евгении Малкине и Крисе Летанге, а также о будущем «пингвинов».

«Как вы знаете, я твёрдо верю в наших основных игроков. Для меня это группа, которая всё ещё может играть на элитном уровне. Можно найти много доказательств этого, если посмотреть на их выступления в последние пару сезонов. На мой взгляд, это лучшая основа, с которой я когда-либо работал.

Они по-прежнему демонстрируют способность конкурировать на высоком уровне. Думаю, в краткосрочной перспективе наша задача состоит в том, чтобы окружить их теми игроками, которыми мы можем, чтобы создать наиболее конкурентоспособную команду, дать ей возможность бороться за Кубок Стэнли.

Но я понимаю, что приближается жизнь без этих троих. Думаю, в этом и заключается проблема, если смотреть на позицию, в которой находится организация, и на костяк команды. Конечно, долгосрочная цель состоит в том, чтобы попытаться сохранить конкурентоспособность и быть успешными длительное время. Это будет одной из задач в будущем. Разумеется, мы хорошо понимаем это. Я уверен, что у нас будет много дискуссий о том, как может выглядеть эта стратегия», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.