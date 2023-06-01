В «Питтсбурге» смена власти. Молодой менеджер устроит Кросби и Малкину «последний танец»?

То, о чём так долго говорили инсайдеры, свершились. Кайл Дубас пришёл в «Питтсбург», став не просто генеральным менеджером, а президентом по хоккейным операциям. Теперь ГМ, при котором «Торонто» выдавал блестящие регулярные сезоны, но при этом привычно проваливал плей-офф, будет стараться подарить старым легендам шанс на ещё одно чемпионство, когда в это уже не верят.

Сначала стоит отметить, на каком фоне Дубас приходит в «Питтсбург». Недавно авторы The Athletic Роб Росси и Джош Йохе выдали нашумевший текст про то, как шли дела в «Питтсбурге» во время управления дуэта Брайан Бурк — Рон Хекстолл, которые в клубе занимали посты президента по хоккейным операциям и генерального менеджера. По скандированиям болельщиков в концовке сезона «Увольняйте Хекстолла» можно было догадаться, что легенда «Филадельфии» — не очень популярная персона в городе.

Уже при назначении в команду Хекстолл планировал, что из «большого трио» в клубе останется только Кросби. На это якобы был нацелен гендиректор «Питтсбурга» Дэвид Мурхаус, при переговорах с кандидатами на пост генменеджера требовавший от них разбить «большое трио» команды, обменяв Криса Летанга и Евгения Малкина, после чего строить команду вокруг Кросби. Хекстолл, как сообщается, был одним из немногих менеджеров, кто на такую программу согласился. Но против этого протестовали новоиспечённые владельцы клуба из Fenway Group: старые звёзды нужны были им для того, чтобы привлекать болельщиков и спонсоров.

Рон Хекстолл Фото: AP/TASS

И если контракт с Летангом всё-таки продлить удалось, то эпопея с Малкиным, как вы могли помнить, превратилась в мыльную оперу. Хекстолл предложил агенту Евгения краткосрочный контракт, на который 71-й номер точно не согласился бы. 17 июня, за месяц до открытия рынка свободных агентов, генменеджер заявил представителю Малкина, что либо он принимает этот контракт, либо уходит — через день это подтвердил Бурк. Если до этого Малкин «просто» беспокоился из-за контрактных переговоров, то такой подход его просто оскорбил.

Улаживать ситуацию пришлось Кросби, Летангу и главному тренеру Майку Салливану, которые общались не только с игроком, но и с высшим менеджментом. Президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» каждый день бомбардировал Хекстолла вопросами, почему контракт Малкина не продлили. В результате клуб предложил подходящий по условиям контракт, но из-за самой ситуации Евгений якобы считал, что клуб не хочет его видеть. Кросби, Летанг и Салливан висели на телефоне целую ночь, уговаривая Малкина и вспоминая все приятные моменты, связанные с их совместной игрой и работой — в результате Евгений согласился на продление.

В новом сезоне Хекстолл поссорился и с Салливаном. Тренер просил об обмене защитника, а желательно Джейкоба Чикрана, но его не получил. После этого, как сказал анонимный источник из команды, «Салли и Хекси не разговаривали. В команде больше людей поддерживали Салли». Кроме того, Хекстолл якобы вызвал недовольство команды тем, что расстался с Тедди Блюгером и Броком Макгинном в то время, когда их отцы путешествовали вместе с командой.

Финальная претензия к непутёвому генменеджеру — сделанный наобум обмен Микаэля Гранлунда, который растерял свою форму и на новом месте набрал пять очков за 24 матча (с контрактом в $ 5 млн). Конец странной эры оказался кратким: после сенсационного поражения от «Чикаго», перечеркнувшего надежды на плей-офф, управленческий дуэт упаковал вещички и попрощался с персоналом. Официальное подтверждение увольнения последовало уже на следующий день после конца регулярного чемпионата.

Имя Дубаса всплыло в прессе очень быстро после того, как его «Торонто» закончил сезон — утверждалось даже, что в «Пингвинах» может оказаться и протеже юного менеджера Шелдон Киф. Однако новый менеджмент «Торонто», кажется, решил не менять лица на скамейке. Неделю назад Дубас якобы встречался с Кросби — и, кажется, получил неформальный «ярлык на княжение» от живого символа команды.

Уход Дубаса из «Торонто» — одна большая загадка. Известный инсайдер Эллиотт Фридман сказал, что люди из клуба сравнили его с «Игрой престолов». Журналистские инсайды касательно ухода Дубаса слишком похожи на попытку разных лагерей клуба выставить соперника в невыгодном свете, но точно можно сказать одно: между генменеджером и президентом «Торонто» Брэнданом Шэнаханом существовали трения. Легендарный игрок якобы не всегда давал своему подчинённому осуществлять те обмены, которые он хотел — конечно же, если верить тому, что пишут те инсайдеры, что хвалят Дубаса.

Уже на первой пресс-конференции новый босс «Питтсбурга» дал понять, что радикальных изменений в плане стратегии пока не будет. «Если люди хотят сделать ставку против Майка Салливана, Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и остальных, они могут это сделать, но я намерен поставить на этих ребят и буду двигаться вместе с ними. Считаю, что этот состав способен претендовать на чемпионство. Думаю, что нам нужно выстроить глубину состава». Как и «большая четвёрка» «Торонто», «большое трио» остаётся неизменным — однако места под потолком оно занимает меньше.

«Большое трио» «Питтсбурга» Фото: AP/TASS

В первую очередь Дубасу, который восседает на важном посту, предполагающем работу более стратегическую, надо выбрать генменеджера, на котором будет лежать повседневная работа. Здесь вполне можно ожидать назначения Джейсона Спеццы, который был человеком Дубаса в «Торонто», ушёл из клуба вместе с ним и наверняка имеет большой авторитет в лиге благодаря своей звёздной карьере. А вот уже после этого надо думать о решениях по составу.

Во-первых, Дубасу и его команде надо пересобирать боттом-6. Третье звено Макгинн — Картер — Капанен в прошлом году провалилось настолько, что оба вингера были отправлены на драфт отказов, да и двукратный чемпион НХЛ уже сильно постарел. Про проблемы Гранлунда мы уже упоминали выше — а в системе не так уж и много классных игроков, готовых выйти на новый уровень. Дрю О’Коннор классно показал себя в сборной США, но это лишь один хоккеист.

Во-вторых, надо решать вратарский вопрос. Тристан Джерри за годы в «Питтсбурге» не показал большого прогресса, пару лет назад его игра стоила команде серии с «Айлендерс», а контракт истекает летом. При этом на рынке НСА летом будет немало интересных вариантов (тот же Эдин Хилл, который сейчас тащит «Вегас», или не растерявший класса Семён Варламов), и это решение лёгким точно не будет.

На закрытие восьми позиций в составе у Дубаса есть $ 20 млн — потенциальный выкуп Гранлунда может увеличить место под потолком. Однако возможности для обменов, в которых Дубас поднаторел в «Торонто», весьма ограничены: пул проспектов команды весьма обеднел за годы погони за кубками, а немало драфт-пиков роздано с этой же целью. С другой стороны, от человека, заработавшего репутацию вундеркинда, все вправе ждать нестандартных шагов, которые сейчас сложно предсказать.