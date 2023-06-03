«Монреаль» подписал новый контракт с Пеццеттой

Нападающий Майкл Пеццетта подписал в пятницу новый двухлетний контракт с «Монреаль Канадиенс» до конца сезона — 2024/2025 на сумму $ 1,625 млн, сообщает Reuters.

25-летний хоккеист должен был стать ограниченно свободным агентом с 1 июля. В сезоне – 2022/2023 Пеццетта набрал 15 (7+8) очков и в 63 играх. Также на его счету наивысший результат «Монреаля» по количеству хитов – 239.

Всего Пеццетта набрал 26 (12+14) очков в 114 матчах за карьеру с момента дебюта в НХЛ в 2021 году. Он был выбран «Канадиенс» в шестом раунде драфта НХЛ — 2016.

«Монреаль» занял 15 место в Восточной конференции и общее 28-е место в НХЛ с 68 очками по итогам регулярного сезона – 2022/2023. Это худший результат среди канадских клубов лиги.