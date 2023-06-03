Михайлис — об обсуждении его зарплаты в «Металлурге»: это выгодно всем, особо не реагирую

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис рассказал, почему выбрал магнитогорский клуб, и ответил, как он относится к обсуждению его зарплаты в СМИ. Ранее хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Николая Голдобина, заявил, что «пусть Михайлис за 80 млн рублей будет лидером».

«Много было факторов. Как я уже говорил, у «Металлурга» большая история. Команда неоднократно становилась чемпионом. Мне нужно было перейти на другой уровень. Надо расти. Для меня это новый стимул, новый этап моей жизни. Я только рад этому. Я почти половину команды знаю, даже больше. Конечно, это облегчило для меня переход.

Сейчас в СМИ активно обсуждается моя зарплата на будущий сезон? Особо не реагирую. СМИ же должны работать. У меня своя работа, у них – своя. Это выгодно всем», — цитирует Михайлиса AllHockey.ru.

В предыдущем сезоне на счету Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона при показателе полезности «+3». Также нападающий был капитаном «Барыса».