Главный тренер «Питтсбурга» считает, что проблема команды заключается в нехватке скорости
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан отметил, что проблема нынешних «Пингвинз» заключается в недостаточной скорости игроков команды.
«Когда вы посмотрите на тех «Пингвинз», которые добивались успеха, особенно в моё время здесь, то думаю, что скорость наших основных игроков всегда была важным элементом. Я думаю, что скорость — это часть эволюции игры. Если вы посмотрите на команды, добившиеся успеха в лиге, ни одна из них не будет медленной», — цитирует Салливана The Score.
Ранее Салливан заявлял, что по-прежнему верит в стареющих лидеров команды — Евгения Малкина (36 лет), Сидни Кросби (35 лет) и Криса Летанга (36 лет).
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