Гашек призвал задавать вопросы на политические темы спортсменам из России и Беларуси

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» с одобрением высказался о вопросах спортсменам на политические темы. Причиной послужила журналистка, на пресс-конференции задавшая несколько провокационных вопросов белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Кроме того, Гашек призвал не бояться спрашивать подобное у российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других спортсменов из России и Беларуси.

«Наконец-то. Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча! Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA и ATP, они пытаются вас запугать.

Всем журналистам и СМИ. Как вы думаете, важнее ли после матча спросить Соболенко, Овечкина и других российских и белорусских спортсменов о победных бросках и голах или об их отношении к действиям России (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)?» — говорится в сообщении.

Отметим, что вчера, 2 июня, Соболенко отказалась провести открытую пресс-конференцию.