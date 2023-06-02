Соболенко — о закрытой пресс-конференции: в прошлый раз я не ощущала себя в безопасности

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала свой отказ от проведения полноценной пресс-конференции после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос».

«Я должна чувствовать себя в безопасности во время интервью с журналистами. Для собственного душевного здоровья и благополучия я решила устраниться из этой ситуации сегодня, и организаторы турнира поддержали моё решение. Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать хорошо здесь играть.

После матча я, как обычно, говорила с прессой. Знаю, что они по-прежнему ждут вопросов больше о политике, а не о теннисе. Я уже много месяцев отвечаю на эти вопросы на турнирах и ясно выражала свои чувства и мысли. Эти вопросы не мешают мне после матчей. Знаю, что должна давать ответы прессе на вопросы, не касающиеся тенниса или моих матчей, но в среду я не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции», — приводит слова Соболенко пресс-служба «Ролан Гаррос».