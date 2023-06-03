NBC: у Овечкина есть шанс закрепить своё наследие как одного из величайших снайперов

Журналист NBC Sports Мэтт Вейрих прокомментировал назначение Спенсера Карбери на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз».

«Представляя Спенсера Карбери в качестве нового главного тренера, «Кэпиталз» ясно дали понять, что нашли человека, который, по их мнению, будет стоять на скамейке запасных, когда Алекс Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки в 894 шайбы — число, которое десятилетиями казалось непреодолимым; теперь это вопрос «когда», а не «если». Тем не менее крайний нападающий «Вашингтона» не позволил возрасту замедлить его результативность: в сезоне-2022/2023 в возрасте 37 лет он забил 42 гола и приблизился к историческому рекорду Великого на 72 шайбы.

Главный приоритет любого нового тренера, попадающего в организацию, — создать команду-победителя, способного бороться за Кубок Стэнли — и Карбери подробно говорил об этом во время своей первой пресс-конференции. Но работа «Кэпиталз» уникальна тем, что у Овечкина, у которого контракт ещё на три сезона, есть возможность закрепить своё наследие как одного из величайших снайперов, когда-либо украшавших лёд, благодаря побитому рекорду Гретцки.

Для босса скамейки запасных «Вашингтона» помочь Овечкину сделать это — часть работы», — приводит слова Вейриха NBC Sports.