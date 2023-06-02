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В «Вашингтоне» рассказали, что держали Овечкина в курсе поиска нового главного тренера

В «Вашингтоне» рассказали, что держали Овечкина в курсе поиска нового главного тренера
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о назначении Спенсера Карбери на пост главного тренера клуба. Кроме того, он отметил, что «столичные» держали Александра Овечкина в курсе поиска нового наставника, сообщает NBC Sports.

Специалист говорил с капитаном «Вашингтона» о кандидатах, которых они рассматривали, а затем снова связался с ним, чтобы сообщить ему, что они выбрали Карбери. Маклеллан добавил, что у игрока и тренера впереди много работы, чтобы выстроить свои отношения.

«Я не знаю, насколько хорошо он [Овечкин] знает, каким Спенсер будет как тренер. Думаю, что это станет понятнее, когда мы доберёмся до тренировочного лагеря и составим расписание», — сказал Маклеллан.

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