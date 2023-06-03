Журналисты: почти чудо, что «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли с лучшим снайпером в истории

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы клубов — последний в нынешнем сезоне. «Вашингтон Кэпиталз» занял в нём 27-е место. Обозреватели также предсказали, когда «столичные» выиграют следующий Кубок Стэнли, и вспомнили первую победу. «Вашингтон» стал обладателем трофея в 2018 году — впервые в истории клуба.
«В каком году они выиграют свой следующий Кубок Стэнли? 2078.
Потребовалось чуть ли не чудо, чтобы выиграть один кубок с лучшим голеадором всех времён (имеется в виду нападающий и капитан команды Александр Овечкин. — Прим. «Чемпионата»). Мы не поставим ещё на один трофей в ближайшее время», — приводит слова журналистов The Athletic.
Напомним, «Вашингтон» в финальной серии встретился с «Вегас Голден Найтс» и выиграл её в пяти матчах — 4-1.
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