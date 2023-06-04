Ткачук и Беннетт получили 26 минут штрафа на двоих за участие в массовой стычке

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В одном из эпизодов в концовке встречи после атаки на ворота Сергея Бобровского и очередного спасения со стороны российского вратаря между игроками обеих команд произошла массовая стычка, по итогам которой несколько хоккеистов получили длительные удаления.

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Канадский форвард гостей Сэм Беннетт получил двенадцатиминутное удаление (2+10), его товарищ по команде Мэттью Ткачук (2+2+10), форвард «Вегаса» Чандлер Стивенсон (2+10).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.