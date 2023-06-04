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Ткачук и Беннетт получили 26 минут штрафа на двоих за участие в массовой стычке

Ткачук и Беннетт получили 26 минут штрафа на двоих за участие в массовой стычке
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В одном из эпизодов в концовке встречи после атаки на ворота Сергея Бобровского и очередного спасения со стороны российского вратаря между игроками обеих команд произошла массовая стычка, по итогам которой несколько хоккеистов получили длительные удаления.

ВИДЕО

Канадский форвард гостей Сэм Беннетт получил двенадцатиминутное удаление (2+10), его товарищ по команде Мэттью Ткачук (2+2+10), форвард «Вегаса» Чандлер Стивенсон (2+10).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.

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