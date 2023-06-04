Судьи не стали удалять Барбашёва за спорный силовой приём в первом матче финала

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2) отметился голевой передачей и пятью силовыми приёмами. По этому показателю россиянин стал лидером «Голден Найтс» в прошедшей встрече.

Один из силовых приёмов Барбашёва вызвал множество споров. Россиянин жёстко встретил защитника «Флориды» Джоша Махуру. Судьи не усмотрели в данном эпизоде нарушения правил.

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Отметим, что по итогам матча «Флорида» заработала 46 штрафных минут, тогда как «Вегас» получил лишь 18. После матча главный тренер «Флориды» Пол Морис намекнул на спорное судейство в пользу «Вегаса».

«Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в Парадайсе 6 июня.