Барбашёв — лидер «Вегаса» по силовым приёмам в первом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв в первом матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:2) отметился голевой передачей и пятью силовыми приёмами. По этому показателю россиянин стал лидером «Голден Найтс» в прошедшей встрече.

Примечательно, что лидером матча по силовым приёмам среди обеих команд стал капитан «Флориды» Александр Барков, проведший шесть силовых приёмов. Помимо Барбашёва, пятью хитами отметился защитник «Пантерз» Марк Стаал.

Один из силовых приёмов Барбашёва вызвал множество споров. Россиянин жёстко встретил защитника «Флориды» Джоша Махуру. Судьи не усмотрели в данном эпизоде нарушения правил.

ВИДЕО

После матча главный тренер «Флориды» Пол Морис намекнул на спорное судейство в пользу «Вегаса».