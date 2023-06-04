Форвард «Флориды»: мы плохо закрывали обзор вратарю «Вегаса», он не должен видеть шайбу

Нападающий «Флориды» Картер Вераге считает, что игроки «Пантерз» недостаточно закрывали обзор вратарю «Вегаса» Эдину Хиллу в первом матче финала Кубка Стэнли (2:5).

«Нам нужно бросать шайбу и закрывать обзор их вратарю. Мы не можем позволить ему увидеть шайбу. Я думаю, что это в значительной степени общее мнение о том, как обыграть вратаря. Сегодня вечером у нас было несколько хороших моментов, но мы не смогли их реализовать.

Мы не забили в большинстве? Мы немного спешили при розыгрыше лишнего, и я думаю, что у них действительно хорошая бригада меньшинства. Мы постараемся исправить это и учесть свои ошибки в будущем», — цитирует Вераге пресс-служба НХЛ.

«Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в Парадайсе 6 июня.