Форвард «Флориды»: мы плохо закрывали обзор вратарю «Вегаса», он не должен видеть шайбу

Нападающий «Флориды» Картер Вераге считает, что игроки «Пантерз» недостаточно закрывали обзор вратарю «Вегаса» Эдину Хиллу в первом матче финала Кубка Стэнли (2:5).
«Нам нужно бросать шайбу и закрывать обзор их вратарю. Мы не можем позволить ему увидеть шайбу. Я думаю, что это в значительной степени общее мнение о том, как обыграть вратаря. Сегодня вечером у нас было несколько хороших моментов, но мы не смогли их реализовать.
Мы не забили в большинстве? Мы немного спешили при розыгрыше лишнего, и я думаю, что у них действительно хорошая бригада меньшинства. Мы постараемся исправить это и учесть свои ошибки в будущем», — цитирует Вераге пресс-служба НХЛ.
«Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала Кубка Стэнли состоится в Парадайсе 6 июня.
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