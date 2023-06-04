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Комиссионер НХЛ высказался о возможном появлении в лиге второго клуба из Торонто

Комиссионер НХЛ высказался о возможном появлении в лиге второго клуба из Торонто
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о возможном появлении в НХЛ второго клуба из Торонто. Некоторые болельщики и СМИ считают, что второй клуб НХЛ в этом канадском городе увеличит доходы лиги. Сейчас этот регион в лиге представляет клуб «Торонто Мэйпл Лифс».

«Обсуждение второго клуба НХЛ в Торонто происходит в СМИ чаще, чем в нашем офисе. Это просто повод для спекуляций и возможность подискутировать. Но с точки зрения реального интереса и возможностей нас больше интересуют другие рынки», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Бэттман отметил интерес в появлении клуба НХЛ в таких городах, как Атланта, Канзас-Сити, Солт-Лейк-Сити и Хьюстон.

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